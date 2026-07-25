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Минобрнауки: вузы России перейдут на обновлённую систему не позднее 2030 года

Российские вузы полностью перейдут на обновлённую систему образования не позднее 2030 года, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

Российские вузы полностью перейдут на обновлённую систему образования не позднее 2030 года, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

По его словам, в пилотном проекте по переходу на обновлённую систему высшего образования участвуют 17 университетов.

«Планируется, что не позднее 2030 года наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновлённую систему», — сказал он РИА Новости.

Ранее стало известно, что в рамках новой модели высшего образования в России дисциплины «Философия», «История, “Основы российской государственности” и “Русский язык” станут обязательными для студентов всех направлений.