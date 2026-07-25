Минобрнауки: вузы России перейдут на обновлённую систему не позднее 2030 года

Российские вузы полностью перейдут на обновлённую систему образования не позднее 2030 года, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
По его словам, в пилотном проекте по переходу на обновлённую систему высшего образования участвуют 17 университетов.
«Планируется, что не позднее 2030 года наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновлённую систему», — сказал он РИА Новости.
Ранее стало известно, что в рамках новой модели высшего образования в России дисциплины «Философия», «История, “Основы российской государственности” и “Русский язык” станут обязательными для студентов всех направлений.