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Венесуэла переходит к восстановлению после разрушительных землетрясений

Венесуэла переходит к восстановлению пострадавших регионов после землетрясений.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 25 июл — РИА Новости. Власти Венесуэлы спустя месяц после разрушительных землетрясений переходят от этапа оказания гуманитарной помощи к восстановлению пострадавших регионов, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

«Сейчас мы оставляем позади стадию гуманитарной помощи, чтобы перейти к процессу восстановления. Мы работаем над генеральным планом для Венесуэлы, для Ла-Гуайры и Лос-Текес, который обеспечит комплексное восстановление инфраструктуры, жилья, человеческого потенциала, образования и занятости», — сказала Родригес во время межконфессиональной молитвы на побережье штата Ла-Гуайра, посвященной памяти жертв землетрясений.

Она поблагодарила жителей страны за солидарность и взаимопомощь, отметив, что за прошедший месяц венесуэльцы проявили лучшие человеческие качества. По словам главы государства, тысячи молодых людей добровольно участвуют в спасательных работах вместе с сотрудниками гражданской обороны и военнослужащими.

Родригес также выразила благодарность представителям католической, евангелической, мусульманской, иудейской и других религиозных общин, которые с первых дней после трагедии поддерживали пострадавших молитвами.

«Хочу поблагодарить народы мира, которые направили спасателей, пересекли свои границы, чтобы спасать жизни нашего народа», — добавила она.

Двадцать четвертого июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. По последним официальным данным, жертвами стихии стали 5 546 человек, более 16,7 тысячи получили ранения. В стране продолжаются работы по ликвидации последствий катастрофы.

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