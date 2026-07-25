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Тегеран готовится нанести основной удар: главная новость из Ирана 25 июля

Напряжение на Ближнем Востоке продолжает нарастать. Иран пообещал за гибель каждого гражданина страны от американских ударов убивать одного военного США. Прогноз о развитии ситуации дал в эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Владимир Шаповалов.

Источник: Аргументы и факты

На Ближнем Востоке ситуация накалилась до предела. После очередного обмена ударами глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи выступил с официальным заявлением, что Иран за гибель каждого своего гражданина от американских ударов будет отвечать ликвидацией одного военнослужащего Соединенных Штатов.

В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил, как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.

«Сейчас фактически речь идёт о том, что эта ситуация патовая. У США нет возможности предпринять какие-либо действия, которые могут привести к успеху и к достижению их целей на Ближнем Востоке. Американцам нужно быстро заканчивать конфликт, выходить безо всяких условий, потому что дальше будет только хуже», — сказал он.

Политолог предупредил, что конфликт может выйти за пределы Ближнего Востока.

«Действия против США могут выйти за пределы ближневосточного региона. В своём стремлении защитить себя от американской агрессии Иран может перейти к проактивным антиамериканским действиям в различных странах мира. Современные методы ведения войны, в том числе посредством беспилотников, разработками которых успешно занимается Иран, вполне могут привести к тому, что американский солдат, американский дипломат, американский бизнесмен станут мишенями не только на Ближнем Востоке. Сейчас складывается ситуация, где каждый последующий шаг американцев ухудшает их положение», — отметил Шаповалов.

Он подчеркнул, что у Ирана есть возможность успешно противостоять США и нанести противнику сокрушительный удар.

«Если США усилят агрессию, тогда они получат соответствующий асимметричный ответ. Как показали события последних месяцев, у Ирана достаточно интересных идей, которые могут вызвать шок на энергетическом и экономическом рынках и привести к очень болезненным результатам для Соединённых Штатов», — добавил он.

При этом, по словам политолога, Иран не заинтересован в продолжении конфликта, но при этом не собирается принимать требования США.

«Задача Соединённых Штатов сейчас не столько заключить мир, сколько прекратить военные действия против Ирана. Иран всё-таки занимает оборонительную позицию, и если Соединённые Штаты прекратят агрессивные действия даже без заключения мирного договора, то Иран последует их примеру, потому что он не заинтересован в конфликте. Инициатором военных действий выступают именно Соединённые Штаты», — объяснил эксперт.

Напомним, что очередной этап эскалации на Ближнем Востоке начался 8 июля. Американцы нанесли серию ударов по Ирану, в ответ Тегеран атаковал базы США в странах Персидского залива. Обмен ударами продолжается, есть погибшие с обеих сторон.

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