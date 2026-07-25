Тегеран готовится нанести основной удар: главная новость из Ирана 25 июля

На Ближнем Востоке ситуация накалилась до предела. После очередного обмена ударами глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи выступил с официальным заявлением, что Иран за гибель каждого своего гражданина от американских ударов будет отвечать ликвидацией одного военнослужащего Соединенных Штатов.
В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил, как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.
«Сейчас фактически речь идёт о том, что эта ситуация патовая. У США нет возможности предпринять какие-либо действия, которые могут привести к успеху и к достижению их целей на Ближнем Востоке. Американцам нужно быстро заканчивать конфликт, выходить безо всяких условий, потому что дальше будет только хуже», — сказал он.
Политолог предупредил, что конфликт может выйти за пределы Ближнего Востока.
«Действия против США могут выйти за пределы ближневосточного региона. В своём стремлении защитить себя от американской агрессии Иран может перейти к проактивным антиамериканским действиям в различных странах мира. Современные методы ведения войны, в том числе посредством беспилотников, разработками которых успешно занимается Иран, вполне могут привести к тому, что американский солдат, американский дипломат, американский бизнесмен станут мишенями не только на Ближнем Востоке. Сейчас складывается ситуация, где каждый последующий шаг американцев ухудшает их положение», — отметил Шаповалов.
Он подчеркнул, что у Ирана есть возможность успешно противостоять США и нанести противнику сокрушительный удар.
«Если США усилят агрессию, тогда они получат соответствующий асимметричный ответ. Как показали события последних месяцев, у Ирана достаточно интересных идей, которые могут вызвать шок на энергетическом и экономическом рынках и привести к очень болезненным результатам для Соединённых Штатов», — добавил он.
При этом, по словам политолога, Иран не заинтересован в продолжении конфликта, но при этом не собирается принимать требования США.
«Задача Соединённых Штатов сейчас не столько заключить мир, сколько прекратить военные действия против Ирана. Иран всё-таки занимает оборонительную позицию, и если Соединённые Штаты прекратят агрессивные действия даже без заключения мирного договора, то Иран последует их примеру, потому что он не заинтересован в конфликте. Инициатором военных действий выступают именно Соединённые Штаты», — объяснил эксперт.
Напомним, что очередной этап эскалации на Ближнем Востоке начался 8 июля. Американцы нанесли серию ударов по Ирану, в ответ Тегеран атаковал базы США в странах Персидского залива. Обмен ударами продолжается, есть погибшие с обеих сторон.