Тегеран готовится нанести основной удар: главная новость из Ирана 25 июля

«Действия против США могут выйти за пределы ближневосточного региона. В своём стремлении защитить себя от американской агрессии Иран может перейти к проактивным антиамериканским действиям в различных странах мира. Современные методы ведения войны, в том числе посредством беспилотников, разработками которых успешно занимается Иран, вполне могут привести к тому, что американский солдат, американский дипломат, американский бизнесмен станут мишенями не только на Ближнем Востоке. Сейчас складывается ситуация, где каждый последующий шаг американцев ухудшает их положение», — отметил Шаповалов.