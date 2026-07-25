NYT: Трамп сменил самолёт на саммите НАТО якобы из-за угрозы покушения

«Президент Трамп внезапно сменил самолёт перед вылетом из Турции в этом месяце после того, как американские официальные лица оценили как достоверную угрозу нападения проиранских сил на него и самолёт Air Force One», — утверждается в материале.
Как отмечается, после того как правительство США узнало об угрозе, Секретная служба рекомендовала американскому лидеру сменить самолёт.
При этом, по данным издания, информация, которой располагали американские власти, не указывала на то, что группировка была нацелена именно на новый самолёт.
Ранее в The New York Times писали, что новый Boeing 747−8, подаренный Катаром Трампу, мог не получить все системы защиты, которыми оснащён прежний Air Force One.