До Иркутска 5 тысяч км — Путин поручил усилить работу по дальности полета МС-21

Как раз в ходе осмотра собранного импортозамещенного образца МС-21 Владимир Путин задался вопросом, ответ на который очень интересует не только авиаторов, любителей авиации, споттеров, а даже обычных россиян — какая все-таки будет дальность полета воздушного судна. Ранее в ноябре 2025 года ОАК заявила о сокращении планируемой дальности полета — было озвучено, но она не будет превышать 4 тысяч км (против 5100 в изначальном варианте).