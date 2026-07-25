До Иркутска 5 тысяч км — Путин поручил усилить работу по дальности полета МС-21

IrkutskMedia, 25 июля. Накануне Иркутск неожиданно для себя встретил первое лицо государства. Владимир Путин нанес визит в Иркутск в рамках поездки в ряд сибирских регионов. Кортеж с президентским штандартом на уже ставшем известном отечественном автомобиле Aurus выглядел необычно и интересно на фоне иркутских улиц. Глава государства за 4 с небольшим часа пребывания в столице Приангарья успел провести переговоры, оценить виды солнечного Иркутска и главное — увидеть и задать вопросы о проверенных боевых машинах Иркутского авиазавода, а также перспективных лайнерах гражданского характера.
Как уже многие посмотрели или прочитали — в ходе посещения Иркутского авиазавода глава государства лично оценил цеха сборки отечественного самолета МС-21, где серийно собираются импортозамещенные лайнеры МС-21−310. Сейчас на ИАЗе ведётся сборка уже 18 таких гражданских лайнеров, имеющих разную степень готовности.
Как раз в ходе осмотра собранного импортозамещенного образца МС-21 Владимир Путин задался вопросом, ответ на который очень интересует не только авиаторов, любителей авиации, споттеров, а даже обычных россиян — какая все-таки будет дальность полета воздушного судна. Ранее в ноябре 2025 года ОАК заявила о сокращении планируемой дальности полета — было озвучено, но она не будет превышать 4 тысяч км (против 5100 в изначальном варианте).
Диалог с обсуждения приводят «Вести».
— Какая дальность полета будет у укороченной версии?, — спросил президент.
— Не менее 5 тысяч км, — отвечает глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
— 5 тысяч. Ну, сюда будет 5 тысяч. Должно быть больше!, — настаивает Владимир Путин.
— Да, будем работать, — уверяет Сергей Чемезов.
— Андрей Сергеевич, явно должно быть больше. У укороченной версии, — обращается он к гендиректору ИАЗа Андрею Сойнову.
— Мы крылья оставляем те же самые, вес машины будет меньше, летать (будет — прим.ред.) дальше, — ответил тот.
— Пока машины то нет (разработка укороченной версии ведется — прим.ред.), — добавляет Чемезов.
— Сейчас на этапе ОКР, деньги выделены. Подъем самолета запланирован к 2028 году, — заверяет Сойнов.
После президенту дополнили, что укороченная версия в перспективе и позволит летать дальше на этом самолете. Вместимость пассажиров будет порядка 140 человек — по этому показателю это будет что-то среднее, между Суперджетом и МС-21 (полноразмерной версией).
— Востребованная будет машина, — резюмировал Путин.
Также Владимир Путин ознакомился с опытным образцом модернизированного самолёта Як-130М. Боевая машина будет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач, в том числе поражения тяжёлых БПЛА противника и уничтожения его безэкипажных катеров на море.