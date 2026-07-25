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Аэропорты Казани и Кирова временно не обслуживают рейсы

В аэропортах Казани и Кирова ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов.

В аэропортах Казани и Кирова ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов.

Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов воздушных судов.

Аэропорты Нижнего Новгорода, Самары, Чебоксар, Саратова и Ярославля также приостановили работу.

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