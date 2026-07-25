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Al Masirah: хуситы пообещали ответить на удары Саудовской Аравии

Военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) пообещало ответить на удары военных Саудовской Аравии, сообщает Al Masirah.

Источник: Аргументы и факты

Военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) пообещало ответить на удары военных Саудовской Аравии, сообщает Al Masirah.

Телеканал цитирует заявление хуситов.

В материале сказано, что речь идёт об ударах по гражданским объектам в Ходейде и на острове Камран, в том числе по порту Ходейды.

«Мы заявляем, что эти недавние преступления не останутся без ответа. Принцип сдерживания, установленный народом, его руководством и вооружёнными силами, является ясным и незыблемым», — заявили хуситы.

По данным Al Masirah, военные Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по территории Йемена. Ударам подверглись объекты связи в городе Ходейда и на острове Камаран в Красном море. При этом представитель Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики заявил, что коалиция не наносила удары по портам на территории Йемена.

Напомним, хуситы с 2023 года ведут переговоры с Саудовской Аравией для заключения мирного договора.

Лидер движения Абдель Малик аль-Хуси заявил, что «хуситы готовы без колебаний выполнить исламский долг джихада». По его словам, Саудовской Аравии следует отказаться от враждебных действий в отношении йеменского народа и перейти к принципам добрососедства.

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