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ABC: в США после пожара в доме обнаружили тела двоих взрослых и шестерых детей

В американском штате Мичиган после пожара в доме обнаружили тела двоих взрослых и шестерых детей, сообщает ABC News.

В американском штате Мичиган после пожара в доме обнаружили тела двоих взрослых и шестерых детей, сообщает ABC News.

Капитан полиции Джейк Спаркс заявил, что у некоторых жертв были огнестрельные ранения. Он уточнил, что все погибшие были членами одной семьи. По его словам, среди них — шестеро детей в возрасте от пяти до 15 лет.

На месте происшествия работают специалисты. Точные причины смерти и личности погибших пока не установлены. Ведётся расследование.

Ранее в результате стрельбы в городе Мидленд в Техасе погиб один человек, ещё 11 получили ранения.

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