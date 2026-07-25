ABC: в США после пожара в доме обнаружили тела двоих взрослых и шестерых детей

В американском штате Мичиган после пожара в доме обнаружили тела двоих взрослых и шестерых детей, сообщает ABC News.
Капитан полиции Джейк Спаркс заявил, что у некоторых жертв были огнестрельные ранения. Он уточнил, что все погибшие были членами одной семьи. По его словам, среди них — шестеро детей в возрасте от пяти до 15 лет.
На месте происшествия работают специалисты. Точные причины смерти и личности погибших пока не установлены. Ведётся расследование.
Ранее в результате стрельбы в городе Мидленд в Техасе погиб один человек, ещё 11 получили ранения.