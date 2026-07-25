Законопроект США о санкциях против РФ оказался под угрозой из-за Трампа

Документ предусматривает введение 100% тарифов на импорт нефти и природного газа пятью крупнейшими покупателями российской продукции, а также на аналогичные поставки из пяти государств, которые якобы помогают РФ обходить западные санкции. Решение о введении и отмене данных пошлин будет находиться в компетенции президента США.