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Законопроект США о санкциях против РФ оказался под угрозой из-за Трампа

Процесс утверждения законопроекта США о санкциях против РФ замедляется из-за разногласий сенаторов.

Источник: Аргументы и факты

Процесс утверждения Сенатом США законопроекта, направленного на ужесточение санкций против Россию, замедляется из-за разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий относительно расширения полномочий президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

Документ предусматривает введение 100% тарифов на импорт нефти и природного газа пятью крупнейшими покупателями российской продукции, а также на аналогичные поставки из пяти государств, которые якобы помогают РФ обходить западные санкции. Решение о введении и отмене данных пошлин будет находиться в компетенции президента США.

Представители Демократической партии выражают возражения против наделения Трампа такими широкими полномочиями. Их опасения связаны с тем, что это может стать прецедентом для дальнейшего расширения его полномочий в области введения таможенных пошлин.

Ранее Трамп также пригрозил ЕС пошлинами из-за штрафов против IT-компаний США.

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