Марочко: ВС России выбили ВСУ из Осыково и начали бои за Алексеево-Дружковку

Российские войска выбили ВСУ из Осыково и начали бои за Алексеево-Дружковку в ДНР.
Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские бойцы постепенно отодвигают линию фронта от освобождённой Константиновки.
«Наши военнослужащие уже выбили украинских боевиков из населённого пункта Осыково и приступили к освобождению следующего населённого пункта — Алексеево-Дружковки», — заявил эксперт.
Ранее временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Лис рассказал, что первые штурмовые отряды уже зашли на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше