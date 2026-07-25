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Марочко: ВС России выбили ВСУ из Осыково и начали бои за Алексеево-Дружковку

Российские войска выбили ВСУ из Осыково и начали бои за Алексеево-Дружковку в ДНР.

Российские войска выбили ВСУ из Осыково и начали бои за Алексеево-Дружковку в ДНР.

Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские бойцы постепенно отодвигают линию фронта от освобождённой Константиновки.

«Наши военнослужащие уже выбили украинских боевиков из населённого пункта Осыково и приступили к освобождению следующего населённого пункта — Алексеево-Дружковки», — заявил эксперт.

Ранее временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Лис рассказал, что первые штурмовые отряды уже зашли на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР.

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