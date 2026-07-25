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Туз в рукаве: Иран готовит болезненный сюрприз для США

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. США усиливают агрессию, на которую Иран дает жесткий ответ. Как будет развиваться ситуация, дал прогноз в эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Владимир Шаповалов.

Источник: Аргументы и факты

США усиливают давление на Иран, пытаясь принудить Тегеран принять свои требования. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, эффект может оказаться диаметрально противоположным.

«Сейчас фактически речь идёт о том, что это ситуация патовая. У США нет возможности предпринять какие-либо действия, которые могут привести к успеху и к достижению их целей на Ближнем Востоке. Американцам нужно быстро заканчивать конфликт, выходить безо всяких условий, потому что дальше будет только хуже», — сказал он.

По словам политолога, Иран и не заинтересован в продолжении конфликта, но при этом не собирается принимать требования США. «Задача Соединённых Штатов сейчас не столько заключить мир, сколько прекратить военные действия против Ирана. Иран все-таки занимает оборонительную позицию, и если Соединённые Штаты прекратят агрессивные действия даже без заключения мирного договора, то Иран последует их примеру, потому что он не заинтересован в конфликте. Инициатором военных действий выступают именно Соединённые Штаты», — объяснил эксперт.

Шаповалов подчеркнул, что у Ирана есть возможность успешно противостоять США и нанести противнику сокрушительный удар.

«А если США усилят агрессию, тогда они получат соответствующий асимметричный ответ. Как показали события последних месяцев, у Ирана достаточно интересных идей, которые могут вызвать шок на энергетическом и экономическом рынках и привести к очень болезненным результатам для Соединённых Штатов», — добавил он.

Очередной этап эскалации на Ближнем Востоке начался 8 июля. США и Иран продолжают обмениваться ударами. Ситуация накалилась до предела: глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи официально объявил, что Иран будет отвечать на потерю каждого своего гражданина, погибшего в результате американских ударов, ликвидацией одного военнослужащего Соединенных Штатов. Какие шаги предпримут Вашингтон и Тегеран, покажет время.

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