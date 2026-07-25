Туз в рукаве: Иран готовит болезненный сюрприз для США

По словам политолога, Иран и не заинтересован в продолжении конфликта, но при этом не собирается принимать требования США. «Задача Соединённых Штатов сейчас не столько заключить мир, сколько прекратить военные действия против Ирана. Иран все-таки занимает оборонительную позицию, и если Соединённые Штаты прекратят агрессивные действия даже без заключения мирного договора, то Иран последует их примеру, потому что он не заинтересован в конфликте. Инициатором военных действий выступают именно Соединённые Штаты», — объяснил эксперт.