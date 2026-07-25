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МЧС: пожар в ангаре на юго-востоке Москвы локализован

Пожар в производственном ангаре на юго-востоке столицы локализован на площади 3 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Пожар в производственном ангаре на юго-востоке столицы локализован на площади 3 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

«Пожар локализован на площади 3 тыс. кв м», — говорится на сайте ведомства.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Автомобильном проезде в Москве произошёл пожар в производственном ангаре.

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