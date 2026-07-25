Дмитрук в Раде высмеял Зеленского за слова о кокаине с Макроном

В своем посте Дмитрук подчеркнул, что реакция Зеленского на острые вопросы блогера лишь подтверждает эту обеспокоенность. По словам нардепа, он и его коллеги давно наблюдают за происходящим в высших эшелонах власти. При этом он призвал не отмахиваться от этой проблемы, так как она напрямую касается имиджа страны. Официальных комментариев от администрации президента на это заявление не последовало.