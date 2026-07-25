Дмитрук в Раде высмеял Зеленского за слова о кокаине с Макроном

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук высказался по поводу интервью Владимира Зеленского американскому блогеру Лоре Лумер. В беседе украинский лидер, отвечая на вопросы, заявил, что никогда не употреблял наркотики вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
В своем Telegram-канале Дмитрук иронично заметил, что сама постановка вопроса и манера ответа являются показательными. Парламентарий отметил, что для многих тема наркотиков в контексте первых лиц уже перестала быть секретом.
Особое возмущение политика вызвал тот факт, что, по его мнению, подобные обсуждения стали реальностью публичной жизни. Дмитрук заявил, что сегодня высокие должности могут занимать люди, далекие от моральных норм, и сравнил их с «обычными барыгами и наркоманами».
В своем посте Дмитрук подчеркнул, что реакция Зеленского на острые вопросы блогера лишь подтверждает эту обеспокоенность. По словам нардепа, он и его коллеги давно наблюдают за происходящим в высших эшелонах власти. При этом он призвал не отмахиваться от этой проблемы, так как она напрямую касается имиджа страны. Официальных комментариев от администрации президента на это заявление не последовало.
Читайте также: Зеленский забыл слово «иврит» во время интервью на английском.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.