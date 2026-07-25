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Онищенко назвал три группы заболеваний, влияющих на продолжительность жизни

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал три группы заболеваний, влияющих на продолжительность жизни.

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал три группы заболеваний, влияющих на продолжительность жизни.

«Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству (пациентов. — RT). Вторые — это онкологические, и третьи — эндокринные. Это три основные группы, которые забирают жизнь», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Онищенко, любое заболевание влияет на общее состояние здоровья, особенно если вовремя не лечиться.

Ранее Онищенко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России за десять лет может вырасти до 81 года.

Врач-кардиолог, замдиректора НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России, кандидат медицинских наук Надежда Звартау также назвала пять факторов, которые подрывают здоровье и сокращают жизнь.