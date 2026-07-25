Онищенко назвал три группы заболеваний, влияющих на продолжительность жизни

«Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству (пациентов. — RT). Вторые — это онкологические, и третьи — эндокринные. Это три основные группы, которые забирают жизнь», — сказал он в интервью РИА Новости.