Академик РАН Геннадий Онищенко назвал три группы заболеваний, влияющих на продолжительность жизни.
«Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству (пациентов. — RT). Вторые — это онкологические, и третьи — эндокринные. Это три основные группы, которые забирают жизнь», — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Онищенко, любое заболевание влияет на общее состояние здоровья, особенно если вовремя не лечиться.
Ранее Онищенко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России за десять лет может вырасти до 81 года.
Врач-кардиолог, замдиректора НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России, кандидат медицинских наук Надежда Звартау также назвала пять факторов, которые подрывают здоровье и сокращают жизнь.