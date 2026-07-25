Косметолог Ковшарь: кисти рук и уши важно тоже защищать от солнца

Большинство людей летом тщательно наносят солнцезащитный крем на лицо, плечи и руки. Однако при этом без защиты нередко остаются участки тела, которые ежедневно подвергаются воздействию ультрафиолета. Именно на них чаще появляются солнечные ожоги, пигментные пятна, признаки фотостарения, а в долгосрочной перспективе повышается риск развития новообразований кожи.
Как объяснила в беседе с RT врач-косметолог «СМ-Косметологии» Юлия Ковшарь, одна из самых часто забываемых зон — уши.
«Они практически всегда открыты солнцу, особенно при коротких стрижках или собранных волосах. Кожа здесь тонкая и чувствительная, поэтому легко обгорает. Именно на ушных раковинах нередко выявляют предраковые изменения и некоторые виды рака кожи. Не менее уязвима задняя поверхность шеи. Многие наносят крем только на лицо, забывая о шее, хотя именно она большую часть дня находится под прямыми солнечными лучами», — добавила врач.
Это приводит к ожогам, сухости кожи и выраженному фотостарению, предупредила эксперт.
Отмечается, что ещё одна зона риска — кожа головы по линии пробора.
«Люди с тонкими или редкими волосами, а также с начинающимся облысением особенно часто получают здесь солнечные ожоги. В таких случаях стоит использовать солнцезащитные спреи для кожи головы или носить головной убор. Часто без защиты остаются стопы. Во время прогулок в открытой обуви верхняя поверхность стоп постоянно находится под солнцем, а ожоги в этой области могут быть очень болезненными. Не стоит забывать и о губах. Из-за низкого содержания меланина они особенно чувствительны к ультрафиолету», — предостерегла косметолог.
Регулярное пребывание на солнце вызывает сухость, шелушение и хронические повреждения, поэтому для защиты лучше использовать бальзамы с SPF, посоветовала собеседница RT.
Ещё одна недооценённая зона — кисти рук, напомнила Ковшарь.
«Они практически круглый год подвергаются воздействию солнца, поэтому именно здесь раньше появляются пигментные пятна и признаки старения кожи. Особого внимания требует и область вокруг глаз. Помимо специальных солнцезащитных средств для век, защитить эту зону помогают качественные солнцезащитные очки с UV-фильтрами. Важно помнить, что солнцезащитный крем необходимо наносить за 15—20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа, а также после купания или интенсивного потоотделения», — порекомендовала она.
Ранее в Роскачестве пояснили, как выбрать безопасный солнцезащитный крем.