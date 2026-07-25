Косметолог Ковшарь: кисти рук и уши важно тоже защищать от солнца

«Люди с тонкими или редкими волосами, а также с начинающимся облысением особенно часто получают здесь солнечные ожоги. В таких случаях стоит использовать солнцезащитные спреи для кожи головы или носить головной убор. Часто без защиты остаются стопы. Во время прогулок в открытой обуви верхняя поверхность стоп постоянно находится под солнцем, а ожоги в этой области могут быть очень болезненными. Не стоит забывать и о губах. Из-за низкого содержания меланина они особенно чувствительны к ультрафиолету», — предостерегла косметолог.