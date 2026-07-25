Ночью 25 июля противник атаковал Ростов и Таганрог. Что известно

Жители Западного жилого массива Ростова-на-Дону оказались разбужены канонадой зенитных ракет. Многие семьи с детьми больше часа провели в укрытиях — подвалах и в подъездах многоэтажных домов. Сообщений о том, что беспилотная опасность в Ростовской области миновала, не поступало.