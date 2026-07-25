Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью 25 июля противник атаковал Ростов и Таганрог. Что известно

В ночь на 25 июля Ростовская область подверглась воздушной атаке ВСУ. Налет БПЛА также зафиксирован в акватории Таганрогского залива, а над Ростовом-на-Дону местные жители насчитали более 20 разрывов.

Источник: Российская газета

В ночь на 25 июля Ростовская область подверглась воздушной атаке ВСУ. Налет БПЛА также зафиксирован в акватории Таганрогского залива, а над Ростовом-на-Дону местные жители насчитали более 20 разрывов.

Атака противника началась поздно вечером 24 июля. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники противника уничтожены над акваторией Таганрогского залива, а также в Неклиновском и Октябрьском (сельском) районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — привел подробности губернатор.

Вторая волна БПЛА обрушилась на регион около трех часов 25 июля. Мэр Таганрога Светлана Камбулова призвала горожан сохранять спокойствие.

«Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам», — обратилась она к жителям Таганрога в мессенджере МАХ.

Жители Западного жилого массива Ростова-на-Дону оказались разбужены канонадой зенитных ракет. Многие семьи с детьми больше часа провели в укрытиях — подвалах и в подъездах многоэтажных домов. Сообщений о том, что беспилотная опасность в Ростовской области миновала, не поступало.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше