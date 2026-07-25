Боец Федот рассказал о полевой мастерской «Запада» для производства дронов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полевая мастерская группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении за неделю способна произвести более 10 ударных дронов и более 10 оптоволоконных катушек. Об этом сообщил командир отделения с позывным Федот в видео, предоставленном Минобороны РФ.
Он рассказал, что в их лаборатории развернуто производство полного цикла, в которой беспилотники создаются с нуля. В том числе проектируются катушки разной дальности, производится весь цикл сборки и ремонт дронов.
«За неделю больше 10 дронов и больше 10 оптоволоконных катушек», — сказал он.
В лаборатории также восстанавливают дроны: подбитые или неисправные аппараты возвращаются с передовой, проходят ремонт и возвращаются. Как отметили в Минобороны РФ, это позволяет расчетам БПЛА наносить непрерывные удары по опорным пунктам, технике и живой силе противника, существенно приближая выполнение поставленных задач специальной военной операции.