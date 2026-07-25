Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лантратова: удары ВСУ по колледжу в Старобельске не оставляли шанса на спасение

Массированные удары беспилотников ВСУ, направленные на колледж в Старобельске в ЛНР, не оставляли шанса на спасение, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Массированные удары беспилотников ВСУ, направленные на колледж в Старобельске в ЛНР, не оставляли шанса на спасение, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Причём страшно то, что это было три волны дронов с разницей в 10—15 минут. То есть, пока дети выбегали, они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись», — сказала она в интервью ТАСС.

В результате ночного удара БПЛА ВСУ по общежитию педагогического колледжа 22 мая погиб 21 студент, ещё 44 человека получили ранения.

В МИД России подчеркнули, что киевский режим не сможет избежать ответственности за кровавое преступление в Старобельске, несмотря на циничные старания Запада.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше