Массированные удары беспилотников ВСУ, направленные на колледж в Старобельске в ЛНР, не оставляли шанса на спасение, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«Причём страшно то, что это было три волны дронов с разницей в 10—15 минут. То есть, пока дети выбегали, они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись», — сказала она в интервью ТАСС.
В результате ночного удара БПЛА ВСУ по общежитию педагогического колледжа 22 мая погиб 21 студент, ещё 44 человека получили ранения.
В МИД России подчеркнули, что киевский режим не сможет избежать ответственности за кровавое преступление в Старобельске, несмотря на циничные старания Запада.