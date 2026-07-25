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Более 100 бойцов «Днепра» становятся операторами FPV-дронов каждый месяц

На практических занятиях военнослужащие сами собирают беспилотники, налаживают изделия и их сопряжение с пультами управления, заявили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Свыше 100 военнослужащих группировки войск «Днепр» ежемесячно овладевают специальностью оператора FPV-дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ежемесячно на полигонах 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск “Днепр” в Запорожской области более 100 военнослужащих проходят подготовку по специальности оператора FPV-дрона», — отметили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что занятия включают несколько этапов: прохождение теоретического курса, сборка изделий и обучение пилотированию. Инструкторы доводят назначение, виды, состав, тактико-технические характеристики беспилотников, а также способы их применения.

На практических занятиях военнослужащие сами собирают дроны, налаживают изделия и их сопряжение с пультами управления. Также инструкторы проводят постоянную работу по модернизации образцов беспилотных систем, реализуют на практике свои рационализаторские предложения по совершенствованию БПЛА, используемых операторами в боевых условиях.

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