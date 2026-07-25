ВС РФ поражают технику и личный состав ВСУ на подступах к Новониколаевке ДНР

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов уничтожают бронированную технику и личный состав ВСУ в районе населенного пункта Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск “Центр” продолжают системную работу по уничтожению военных объектов противника в районе населенного пункта Новониколаевка ДНР. Ударам подвергаются бронированная техника и личный состав ВСУ, а также различные склады и антенны, замаскированные в лесополосах и на позициях», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для выявления, обнаружения и поражения целей российские военные применяют различные тактические приемы. Уничтожению подлежат не только бронированная техника и антенны связи, но и наземные роботизированные комплексы, а также личный состав ВСУ.
Также расчеты ударных дронов продолжают уничтожать объекты ВСУ в Дружковке ДНР. «Ударам подвержены замаскированная техника ВСУ, антенны связи и управления беспилотными летательными аппаратами, которые противник использует для координации своих подразделений», — подчеркнули в министерстве.