Бойцы РФ вскрыли узел управления дронами ВСУ

«Применение нестандартной тактики — поражение трансформатора с последующим отслеживанием линий электропередач и выявление вынесенных солнечных панелей — позволило операторам вскрыть хорошо замаскированный объект, а по количеству антенн и присутствию военнослужащего ВСУ с оружием идентифицировать его как ключевой узел управления вражескими дронами», — отметили в министерстве.