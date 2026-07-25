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Венесуэла и Перу официально восстанавливают дипломатические отношения

Каракас и Лима официально начали процесс восстановления двусторонних отношений. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Венесуэлы.

Источник: Life.ru

Как уточнили в ведомстве, на первом этапе страны возобновляют консульские связи, что станет шагом к полному восстановлению дипломатического диалога.

«Сообщаем, что правительства Республики Перу и Боливарианской Республики Венесуэла приняли решение начать поэтапный процесс полного восстановления двусторонних отношений», — подчеркнули в официальном заявлении.

В документе также отмечено стремление к сотрудничеству и интеграции между странами, исходя из общих исторических связей и духа латиноамериканской солидарности, который объединяет обе республики с момента их создания.

Ранее Life.ru писал, что Венесуэла начала процесс выхода из Международного уголовного суда. Каракас обвинил МУС в предвзятости и чрезмерной фокусировке на странах Глобального Юга. Глава венесуэльского МИД Феликс Пласенсиа подчеркнул, что страна отвергает «правовую войну» против своего народа и завершит выход из организации в соответствии с международными правилами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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