NYT: Трамп мог сменить самолет на саммите НАТО из-за возможных угроз

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время своего пребывания в Турции был вынужден срочно переесть с Boeing 747−8, подаренного Катаром, на старый Air Force One. В качестве причины указываются сведения, полученные от секретной службы, о возможном покушении со стороны проиранских формирований, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники.