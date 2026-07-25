NYT: Трамп мог сменить самолет на саммите НАТО из-за возможных угроз

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время своего пребывания в Турции был вынужден срочно переесть с Boeing 747−8, подаренного Катаром, на старый Air Force One. В качестве причины указываются сведения, полученные от секретной службы, о возможном покушении со стороны проиранских формирований, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
«Президент Трамп внезапно сменил самолет перед вылетом из Турции в этом месяце после того, как американские официальные лица оценили как достоверную угрозу нападения проиранских сил на него и самолет Air Force One», — отмечается в публикации.
Прилетев в Турцию 7 июля на новом самолёте для участия в саммите НАТО, Трамп покинул Анкару на старом воздушном судне, однако в ходе своего дальнейшего маршрута в Великобритании вновь пересел на новый борт.
По информации газеты, прежний самолёт оборудован системой, предназначенной для противодействия приближающимся зенитным ракетам. В то же время отсутствуют сведения о наличии такой системы на новом воздушном судне.
Ранее также сообщалось, что сотрудники турецких спецслужб проверили информацию о якобы готовившемся покушении на Трампа в ходе его участия в саммите НАТО в Анкаре.