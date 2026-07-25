Семьи пропавших после землетрясений в Венесуэле продолжают искать их тела

«Я намерена оставаться здесь, пока не найдут моих родных. Честно говоря, трагедия здесь еще не закончилась. Они объявили траур, потом завершили его, но для нас — нет. Для тех, чьи родственники остаются под завалами, этот траур будет вечным», — сказала местная жительница Нельвис Карабальо, которая ищет сестру, зятя и двух племянников под завалами дома OPPE 26 у въезда в район Лос-Кокос в приходе Карабальеда.