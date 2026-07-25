Аналитик рассказала, какие финансовые привычки мешают копить деньги

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Привычка хранить все сбережения на одном вкладе или в одном банке, а также отсутствие четкой цели мешает эффективно копить деньги, рассказала РИА Новости руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
«Самая распространенная ошибка среди россиян — копить без четкой финансовой стратегии. Прежде всего важно понимать, для какой цели вы формируете денежный резерв, поскольку именно от этого зависит выбор инструментов», — отметила она.
Например, при планировании крупной покупки в течение года стоит обратить внимание на вклады и накопительные счета, поскольку они позволяют получить предсказуемую доходность при минимальном уровне риска. При формировании долгосрочного капитала стоит включать в структуру сбережений инвестиционные инструменты, уточнила Солдатенкова.
При этом периодически нужно актуализировать стратегию в зависимости от экономической ситуации или личных обстоятельств, указал она.
«Вторая вредная привычка — использовать один финансовый инструмент и не диверсифицировать накопления. Каждый из них решает разные задачи и имеет свои особенности», — продолжила аналитик.
Она пояснила, что если все средства находятся только на вкладе, то можно потерять в доходности, а если хранить все сбережения в инвалюте, можно столкнуться с рисками и потерять часть накоплений при изменении курса.
Нужно распределять средства между различными инструментами и на разный срок, порекомендовала Солдатенкова.
«Третья привычка — ограничиваться предложениями одного банка. При выборе финансовых продуктов важно сравнивать условия разных участников рынка, поскольку разница в ставках, дополнительных условиях и возможностях управления продуктом может быть существенной», — указала собеседница агентства.