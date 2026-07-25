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Скандал в США: данные о потерях в Иране исчезли с сайта Пентагона

Официальный сайт Пентагона, на котором публикуются данные о потерях американских военнослужащих в ходе конфликта с Ираном, спустя почти сутки после обновления содержит противоречивую информацию.

Официальный сайт Пентагона, на котором публикуются данные о потерях американских военнослужащих в ходе конфликта с Ираном, спустя почти сутки после обновления содержит противоречивую информацию. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, 23 июля из статистики исчезли четверо погибших и несколько десятков раненых. Ранее на сайте значилось 18 погибших военнослужащих США. Это число подтверждал президент Дональд Трамп во время церемонии передачи тел погибших в штате Делавэр.

Разница в цифрах вызвала резкую реакцию в Конгрессе. Сенаторы от Демократической партии направили официальное письмо главе Пентагона Питу Хегсету с требованием срочно разъяснить причину корректировки данных.

Ранее, 20 июля, The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что военное ведомство занижает информацию о масштабах потерь. По данным издания, десятки военных получили ранения в результате иранских ударов по силам США в Иордании, но эти цифры не предавались огласке.

В Пентагоне тогда объяснили это соображениями оперативной безопасности. Представители CENTCOM заявили, что ведомство не обязано раскрывать данные о раненых, особенно если те быстро возвращаются в строй. Официальных комментариев по поводу нового расхождения в статистике на момент публикации не поступало.

Ранее мы писали: В Соединённых Штатах оценили реальный ущерб Украины от российских ударов.

Читайте также: NYT: Сенат США застрял на санкциях против России из-за спора о Трампе.

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