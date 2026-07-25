Скандал в США: данные о потерях в Иране исчезли с сайта Пентагона

В Пентагоне тогда объяснили это соображениями оперативной безопасности. Представители CENTCOM заявили, что ведомство не обязано раскрывать данные о раненых, особенно если те быстро возвращаются в строй. Официальных комментариев по поводу нового расхождения в статистике на момент публикации не поступало.