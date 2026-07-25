Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саудовской Аравии объявили тревогу после сообщений о ракетной атаке хуситов

Управление гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение о потенциальной опасности в городе Янбу, который расположен на берегу Красного моря. Населению порекомендовали сохранять спокойствие и следовать официальным указаниям, передает «Аль-Джазира». С чем именно связано предупреждение, в ведомстве не уточнили.

Управление гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение о потенциальной опасности в городе Янбу, который расположен на берегу Красного моря. Населению порекомендовали сохранять спокойствие и следовать официальным указаниям, передает «Аль-Джазира». С чем именно связано предупреждение, в ведомстве не уточнили.

Несколько минут назад тревогу отменили. В ведомстве заявили, что опасность миновала, так и не объяснив, из-за чего вводили предупреждение.

Иранские СМИ сейчас сообщают, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким городам Саудовской Аравии. Fars утверждает, что были атакованы города Джизан и Джидда, которые тоже находятся на побережье Красного моря. Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что хуситы применили баллистические ракеты и беспилотники. Агентства публикуют фото и видео с пожарами и взрывами. Официальной информации об ударах нет.

Сегодня ночью Саудовская Аравия нанесла удары по военным объектам группировки «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Это стало ответом за нападения со стороны боевиков на саудовские танкеры несколько несколько дней назад.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше