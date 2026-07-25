Вице-спикер ГД Чернышов: закон позволяет работать сразу в нескольких местах

«Для судей, прокуроров, сотрудников полиции, военнослужащих и ряда других категорий работников есть ограничения: в ряде случаев совместительство полностью запрещено, а в других допускается только определённая дополнительная деятельность, например преподавательская, научная или творческая. Государственные гражданские служащие не могут заниматься предпринимательской деятельностью, но вправе выполнять иную оплачиваемую работу. При этом они обязаны заранее уведомить об этом работодателя, а сама работа не должна приводить к конфликту интересов», — перечислил он.