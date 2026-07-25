Вице-спикер ГД Чернышов: закон позволяет работать сразу в нескольких местах

Закон позволяет официально работать сразу в нескольких местах. Совместительство бывает внутренним (у того же работодателя) и внешним (в другой организации). В те дни, когда человек занят на основной работе, по совместительству он может трудиться не более четырёх часов.
При этом в целом за месяц объём работы по совместительству не может превышать половины нормы рабочего времени, объяснил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
В выходные или свободные от основной работы дни можно работать дольше, добавил он.
«При совместительстве с работником заключается отдельный трудовой договор: при внешнем — с другим работодателем, при внутреннем — по основному месту работы. По каждому месту работы отдельно выплачивается заработная плата, удерживается НДФЛ и перечисляются страховые взносы», — рассказал собеседник RT.
Поэтому работа по совместительству учитывается при формировании пенсионных прав, а работник сохраняет трудовые гарантии, предусмотренные законом, рассказал он.
«Однако нужно помнить, что некоторые из них — например, связанные с работой в районах Крайнего Севера — предоставляются только по основному месту работы», — подчеркнул Чернышов.
Отмечается, что совместительство доступно не всем, например, лицам до 18 лет оно запрещено.
«Для судей, прокуроров, сотрудников полиции, военнослужащих и ряда других категорий работников есть ограничения: в ряде случаев совместительство полностью запрещено, а в других допускается только определённая дополнительная деятельность, например преподавательская, научная или творческая. Государственные гражданские служащие не могут заниматься предпринимательской деятельностью, но вправе выполнять иную оплачиваемую работу. При этом они обязаны заранее уведомить об этом работодателя, а сама работа не должна приводить к конфликту интересов», — перечислил он.
Иногда людям предлагают подработку без оформления, обещая, что так будет проще и выгоднее, предупредил собеседник RT.
«На первый взгляд это действительно кажется удобным, но именно в таких ситуациях чаще всего возникают проблемы. Если работодатель задержит зарплату, откажется платить или просто прекратит сотрудничество, доказать свои права без трудового договора будет значительно сложнее», — заключил он.
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