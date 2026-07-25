Он отметил, что высокие для небольшого государства взносы за членство в ЕС, а также разорванные, в связи с этим отношения с российскими и белорусскими партнерами, усугубили социальную и экономическую обстановку в стране.
«Закрытые сахарные фабрики, распиленный на металлолом рыболовный флот, убитое сельское хозяйство, уехавшая из Латвии молодежь — итог членства Латвии в Евросоюзе», — сказал Мамыкин.
При этом часть нарастающих в регионе проблем, по мнению собеседника агентства, можно было бы решить за счет партнерских отношений с Россией или Белоруссией.
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