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Вступление Латвии в ЕС привело к оттоку молодежи, заявил экс-депутат ЕП

Экс-депутат ЕП Мамыкин: вступление Латвии в Евросоюз привело к оттоку молодежи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вступление Латвии в состав Евросоюза повлекло за собой отток молодежи, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин.

Он отметил, что высокие для небольшого государства взносы за членство в ЕС, а также разорванные, в связи с этим отношения с российскими и белорусскими партнерами, усугубили социальную и экономическую обстановку в стране.

«Закрытые сахарные фабрики, распиленный на металлолом рыболовный флот, убитое сельское хозяйство, уехавшая из Латвии молодежь — итог членства Латвии в Евросоюзе», — сказал Мамыкин.

При этом часть нарастающих в регионе проблем, по мнению собеседника агентства, можно было бы решить за счет партнерских отношений с Россией или Белоруссией.

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