Трамп рассказал, почему не хочет носить бронежилет

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что бронежилет делает его визуально более полным.
Американский лидер выступал 24 июля на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Мероприятие было перенесено на 24 июля в связи с попыткой покушения на Трампа в конце апреля.
«Многие люди не хотят носить [бронежилет], они скорее умрут, чем будут казаться полнее на 20 фунтов (около 9 кг — прим. ТАСС). На меня надели его, я сказал: “Вы уверены? Я не стану его носить”, — пошутил Трамп.
Ранее планировалось, что прием Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, пройдет 25 апреля в гостинице Washington Hilton. Мероприятие, на котором тогда присутствовала вся верхушка американской администрации, в том числе Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, было прервано из-за инцидента со стрельбой. В результате пострадал охранник из числа сотрудников Секретной службы США.
Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний Коул Томас Аллен. Как затем выяснилось, он заранее снял номер в гостинице Washington Hilton и смог пронести туда оружие. Аллену предъявлены обвинения в попытке покушения на жизнь президента США, транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов с целью совершения тяжкого преступления, а также применении огнестрельного оружия при совершении преступления.