Пять человек погибли в ДТП в Костромской области

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в районе деревни Дудино Кадыйского района Костромской области погибли пять человек.
Об этом сообщил в ГУ МВД России по Костромской области.
«По предварительным данным, на дороге столкнулись автомобиль “Нива” и грузовая фура. Пять человек, среди которых несовершеннолетние, погибли», — говорится в заявлении ведомства в MAX.
По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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