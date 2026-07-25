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Пять человек погибли в ДТП в Костромской области

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в районе деревни Дудино Кадыйского района Костромской области погибли пять человек.

Источник: RT на русском

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в районе деревни Дудино Кадыйского района Костромской области погибли пять человек.

Об этом сообщил в ГУ МВД России по Костромской области.

«По предварительным данным, на дороге столкнулись автомобиль “Нива” и грузовая фура. Пять человек, среди которых несовершеннолетние, погибли», — говорится в заявлении ведомства в MAX.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее шесть человек погибли в результате ДТП в Зеленодольском районе Татарстана.

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