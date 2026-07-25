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Новый премьер Британии заявил, что не собирается проводить досрочные выборы

Новый премьер Великобритании Энди Бернем не планирует проводить досрочные выборы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что не собирается проводить досрочные всеобщие выборы в стране.

В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего премьер-министра Кира Стармера. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж призвал к проведению выборов в парламент на фоне заявления Бернема о намерении осуществить «самые большие изменения» за последние 40 лет в политике и экономике страны.

«Нет, не собираюсь. Я не думаю, что это правильно. Мы живем в парламентской демократии. В 2024 году был представлен манифест. Я придерживаюсь этого манифеста… Я просто считаю, что нам нужно сосредоточиться на том, чтобы заставить страну успешно функционировать. Сейчас это является приоритетом. Всеобщие выборы отложат эту важную работу», — заявил Бернем в интервью изданию Manchester Evening News, отвечая на вопрос о том, собирается ли он объявить всеобщие выборы.

Многие в стране считают, что Бернем должен провести новые выборы, так как в 2024 году страна голосовала за партию под руководством другого лидера. Так, согласно опросу, проведенному компанией Survation для газеты Daily Mail, 51% респондентов поддерживают проведение выборов.

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