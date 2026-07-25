Новый премьер Британии заявил, что не собирается проводить досрочные выборы

«Нет, не собираюсь. Я не думаю, что это правильно. Мы живем в парламентской демократии. В 2024 году был представлен манифест. Я придерживаюсь этого манифеста… Я просто считаю, что нам нужно сосредоточиться на том, чтобы заставить страну успешно функционировать. Сейчас это является приоритетом. Всеобщие выборы отложат эту важную работу», — заявил Бернем в интервью изданию Manchester Evening News, отвечая на вопрос о том, собирается ли он объявить всеобщие выборы.