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Меркурис указал на полный контроль РФ над Черноморским побережьем Украины

Меркурис заявил, что Россия установила полный контроль над Черноморским побережьем Украины.

Источник: Аргументы и факты

Британский аналитик в военной сфере Александр Меркурис указал на то, что Россия установила полный контроль над Черноморским побережьем Украины.

«По сути, они ввели полную блокаду не только Одессы, но и всего черноморского побережья Украины. Вы видите, что украинские чиновники в отчаянии из-за того, что возможности Украины по экспорту практически исчерпаны», — отметил он в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис также подчеркнул, что использование альтернативного маршрута через порт Констанца в Румынии не является экономически целесообразным.

«Так что это стало катастрофой для Украины», — резюмировал эксперт.

Меркурис также отметил, что киевский режим не располагает достаточными ресурсами для эффективного сопротивления России как на суше, так и на море.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжили нанесение ударов по задействованным в интересах ВСУ портам Украины. Как уточнили в Минобороны РФ, атакам, в частности, подвергся порт «Южный».

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