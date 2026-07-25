Трамп определился с преемником на президентских выборах

Сам Вэнс пошутил в ответ на вопрос о возможном соперничестве с Рубио на роль преемника Трампа, что телевизинное соревнование за место «ученика Трампа» — это вполне в стиле американского президента. Он также назвал Рубио своим «лучшим другом в администрации».