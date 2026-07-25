Оборонщик из Польши погиб при атаке на выставку БПЛА под Киевом

Министерство иностранных дел Польши официально подтвердило гибель гражданина страны в результате ракетного удара по территории под Киевом. По данным ведомства, погибший являлся сотрудником польской оборонной компании.
Как пишет портал Defence24 со ссылкой на собственные источники, инцидент произошел во время удара по экспозиции, где были представлены беспилотные летательные аппараты. Впоследствии эти сведения подтвердили в польском внешнеполитическом ведомстве, уточнив информацию о жертвах для издания.
Согласно информации, распространенной Defence24, целью атаки стала площадка, на которой проходила выставка дронов. В результате попадания ракеты представитель оборонного сектора из Польши получил смертельные ранения.
На данный момент польская сторона не раскрывает дополнительных подробностей о характере ранений и точных обстоятельствах гибели своего соотечественника. В сообщении МИД акцентируется сам факт смерти сотрудника компании, работающей в сфере вооружений.
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