Трамп заявил, что готов выслушать представителей Ирана

По его словам, переговоры по урегулированию ведутся «прямо сейчас».
«Они (власти Ирана. — RT) очень хотели бы заключить сделку. Я не думаю, что они готовы к этому. Думаю, время ещё не пришло. Но я готов их выслушать», — сказал американский лидер на приёме Ассоциации корреспондентов.
Ранее Трамп сообщил о переговорах с Тегераном.
Он также заявил, что решение о нанесении армией США масштабных ударов по Ирану ещё не принято.
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