В Кремле раскрыли, что будет с новым главкомом ВСУ Драпатым за слова о россиянах

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый понесет ответственность за свои высказывания в адрес россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова», — сказал представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам Пескова, подобные заявления подтверждают позицию президента РФ Владимира Путина о причинах начала специальной военной операции, а также правильность решения жителей Донбасса о выходе из состава Украины.
Поводом для комментария стало интервью Драпатого, данное в 2023 году. Тогда он назвал «русскую нацию не имеющей права на существование». По его словам, жители Донбасса якобы являются «отрыжкой Советского Союза».
Как писал KP.RU, Драпатый имеет близких родственников, проживающих в России. Российские силовики уточнили, его сводный брат много лет жил в Сургуте, а в настоящее время проживает в Сочи.
По данным силовиков, отец главкома ВСУ Василий Драпатый также долгое время жил в Сургуте и придерживается националистических взглядов. Он подписывался на соответствующие сообщества в социальных сетях.
Политолог Дмитрий Еловский заявил, что слова Драпатого свидетельствуют о низком уровне образования и компетентности представителей киевского режима. Главкому ВСУ стоит обратить внимание на судьбы политиков, придерживавшихся аналогичных взглядов.
В свою очередь зместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал заявления Драпатого проявлением пещерной русофобии. Он отметил, что они подтверждают обоснованность проведения специальной военной операции.
Тем временем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям нового главнокомандующего ВСУ.
После публикации скандальных заявлений Драпатого на Украине начался очередной этап эстафеты русофобии. Так, советник ОПУ Михаил Подоляк обозвал россиян «зверьками» и хочет стать «надсмотрщиком» над Россией.