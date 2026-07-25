Пожар в производственном ангаре на юго-востоке Москвы ликвидирован

Пожар в производственном ангаре на юго-востоке столицы полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
«Принятыми мерами пожар полностью ликвидирован на площади 3 тыс. кв. м», — говорится на сайте ведомства.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в Автомобильном проезде в Москве произошёл пожар в производственном ангаре.
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