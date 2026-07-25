Против США выступила новая сила: война в Иране вышла на другой уровень

Хуситы атаковали саудовские танкеры в Красном море и закрыли Баб-эль-Мандебский пролив для судов Саудовской Аравии.
В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил, как повлияют союзники Ирана на развитие конфликта.
«И иранское руководство, и хуситы обозначали, что Баб-эль-Мандебский пролив может быть перекрыт, и если это вдруг стало неожиданным для Соединённых Штатов, это вина самих США, которые могли утратить компетенции стратегического мышления и не понимают, какие действия может вызвать их агрессия», — отметил он.
По словам политолога, дальнейшие шаги со стороны Ирана и его союзников могут быть самыми разнообразными.
«Нужно помнить о большой поддержке Ирана со стороны шиитской общины Ирака, где находится значительная часть, так сказать, американских военных баз. Нужно вспомнить о том, что шиитские общины, в значительной степени солидарные с позицией Ирана, находятся и в некоторых странах Персидского залива. Этот факт ни в коем случае американцам не стоит сбрасывать со счетов», — уточнил эксперт.
Шаповалов напомнил об угрозе, которую Иран уже озвучивал.
«В защиту интересов Ирана могут не только проливы перекрывать, но и использовать то, что находится на морском дне. Через Персидский залив проходит огромное количество кабелей, которые связывают разные страны мира, дают интернет. Это тоже может быть использовано Ираном в борьбе с Соединёнными Штатами», — сказал он.
Политолог подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке может выйти за его пределы. Иран намерен отстаивать свою независимость до конца.
«Действия против США могут выйти за пределы ближневосточного региона. В своём стремлении защитить себя от американской агрессии Иран может перейти к проактивным антиамериканским действиям в различных странах мира. Современные методы ведения войны, в том числе посредством беспилотников, разработками которых успешно занимается Иран, вполне могут привести к тому, что американский солдат, американский дипломат, американский бизнесмен станут мишенями не только на Ближнем Востоке. Сейчас складывается ситуация, где каждый последующий шаг американцев ухудшает их положение», — подытожил Шаповалов.