Зеленский не захотел называть Трампа лучшим президентом США

«Трамп — хороший, сильный лидер. Он лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек», — дополнил свой ответ украинский лидер.