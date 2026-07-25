Страны Европы опасаются зависимости от Соединённых Штатов после отказа от энергоносителей Российской Федерации, сообщает газета The New York Times.
В материале сказано, что Европа увеличила импорт топлива.
«Европа существенно увеличила импорт топлива, особенно из США. Это породило сильную тревогу среди лидеров обороны и энергетики, которые опасаются, что Европа, отказываясь от российского газа, предоставляет Соединённым Штатам чрезмерный рычаг давления на её внутреннюю энергетическую политику», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что США обеспечивают «около двух третей» импорта сжиженного природного газа. По его словам, этот объём может увеличиться на 80 процентов.
Напомним, согласно сведениям лондонской биржи ICE, цена газа на бирже в Европе впервые с 23 марта превысила 700 долларов за тысячу кубических метров.
По данным Financial Times, Европа может подойти к новому отопительному сезону с самыми низкими за последние 15 лет объёмами запасов газа в подземных хранилищах, что создает угрозу резкого роста цен для бизнеса и жителей стран ЕС.