«Европа существенно увеличила импорт топлива, особенно из США. Это породило сильную тревогу среди лидеров обороны и энергетики, которые опасаются, что Европа, отказываясь от российского газа, предоставляет Соединённым Штатам чрезмерный рычаг давления на её внутреннюю энергетическую политику», — говорится в сообщении.