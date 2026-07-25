Бернем дал отповедь Фараджу: выборов не будет, работать надо

В интервью изданию Manchester Evening News нового премьера спросили прямо: планирует ли он объявить всеобщие выборы. Ответ был категоричным. Бернем заявил, что у него таких планов нет, и назвал эту идею неверной с точки зрения парламентской демократии. По его словам, страна уже выбрала курс, проголосовав за манифест в 2024 году, и сейчас ресурсы должны быть направлены на эффективную работу государства, а не на предвыборную гонку.