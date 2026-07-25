Бернем дал отповедь Фараджу: выборов не будет, работать надо

Энди Бернем, вступивший в должность премьер-министра Великобритании, дал понять, что не видит оснований для роспуска парламента и назначения досрочных выборов. Свое заявление он сделал на фоне призывов оппозиции и данных соцопросов, свидетельствующих о запросе части общества на смену власти.
В понедельник состоялась официальная церемония передачи полномочий от Кира Стармера его преемнику. Почти сразу после этого лидер партии Reform UK Найджел Фараж выступил с требованием о проведении нового голосования. Поводом для таких требований послужило обещание Бернема провести кардинальные реформы, которые он назвал «самыми большими изменениями» в экономике и политике за последние четыре десятилетия.
В интервью изданию Manchester Evening News нового премьера спросили прямо: планирует ли он объявить всеобщие выборы. Ответ был категоричным. Бернем заявил, что у него таких планов нет, и назвал эту идею неверной с точки зрения парламентской демократии. По его словам, страна уже выбрала курс, проголосовав за манифест в 2024 году, и сейчас ресурсы должны быть направлены на эффективную работу государства, а не на предвыборную гонку.
Он также подчеркнул, что досрочное голосование лишь затянет решение насущных проблем, тогда как в центре внимания сейчас должна стоять задача заставить страну функционировать успешно. Между тем в обществе есть запрос на пересмотр итогов предыдущего голосования, поскольку оно проходило при другом лидере. Согласно опросу Survation, проведенному для Daily Mail, идею проведения новых выборов поддерживает 51% респондентов.
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