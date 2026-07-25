В штабе общественной поддержки «Единой России» прошел «Урок мужества» с ветераном ВМФ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня Военно-Морского Флота в штабе общественной поддержки активисты военно-патриотического клуба «Пантера» Красноярского кооперативного техникума экономики, коммерции и права встретились с заместителем председателя Красноярской региональной общественной организации «Ветераны Военно-Морского Флота» Анатолием Бурундуковым. Диалог прошел в формате «Урока мужества».
Спикер рассказал историю создания и становления Военно-Морского Флота в нашем государстве. Ребята узнали о значимых морских сражениях, вошедших в историю воинской славы России, а также о тактических и стратегических решениях выдающихся российских флотоводцев. Отдельное внимание Анатолий Алексеевич уделил юбилейной дате — 330-летию со дня основания Российского Военно-Морского Флота. Праздник отмечают 30 октября.
Ветеран ВМФ, говоря о значимости подобных встреч, подчеркнул: «Патриотическое воспитание является обязательным для всех категорий граждан, вне зависимости от возраста. Недопустимо сводить его лишь к работе с молодежью, поскольку ответственность за защиту Отечества лежит на каждом. Кроме того, подобные встречи должны носить системный характер. Только при регулярном проведении таких занятий возможно достижение устойчивого воспитательного эффекта».
Сохранение исторической памяти — одна из главных задач, которую ставит перед собой «Единая Россия» в рамках выполнения народной программы.