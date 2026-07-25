Трамп подтвердил скорый визит Нетаньяху в Вашингтон

«Нетаньяху… приедет в город на следующей неделе», — сказал он на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху 27 июля отправится с визитом в Вашингтон по приглашению Трампа.
Президент США Дональд Трамп подтвердил скорый визит прмьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.
«Нетаньяху… приедет в город на следующей неделе», — сказал он на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху 27 июля отправится с визитом в Вашингтон по приглашению Трампа.