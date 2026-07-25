Губернатор Приморья поручил ввести «единый билет» и бесшовные туры по России

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, возглавляющий рабочую группу комиссии Госсовета по направлению «Туризм», поручил проработать создание «единого билета» для автопутешественников по всей стране. Он должен объединить дорогу, проживание и аренду автомобиля, чтобы туристы могли бронировать всё в одном окне. Поводом для такого решения стала неутешительная статистика: из более чем 20 миллионов россиян, путешествующих на машинах, большинство не удаляется от дома дальше 400 километров из-за неразвитой инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства края.
Конечно, невозможно обойтись без элементов цифровизации, мобильности по всей трассе, чтобы были созданы специальные сайты, приложения для мототуристов и автотуристов с удобными объектами сервиса определённой категории.
Он поручил масштабировать на другие регионы успешные инициативы Приморья, в том числе тематические маршруты, и в ближайшее время опубликовать все существующие автомобильные маршруты на национальном портале «Путешествуем.рф». Сам край уже добился заметных результатов. В 2025 году автомобильный маршрут «Владивосток за рулём» выбрали около 800 тысяч туристов. А с мая по сентябрь этого года запланировано почти 40 международных автопробегов из Китая.
Напомним, жители Владивостока и других регионов России могут планировать поездки в Китай без оформления визы вплоть до 31 декабря 2027 года.