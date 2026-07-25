Губернатор Приморья поручил ввести «единый билет» и бесшовные туры по России

Он поручил масштабировать на другие регионы успешные инициативы Приморья, в том числе тематические маршруты, и в ближайшее время опубликовать все существующие автомобильные маршруты на национальном портале «Путешествуем.рф». Сам край уже добился заметных результатов. В 2025 году автомобильный маршрут «Владивосток за рулём» выбрали около 800 тысяч туристов. А с мая по сентябрь этого года запланировано почти 40 международных автопробегов из Китая.