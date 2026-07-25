Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биолог Слынько: грибной лес можно узнать по трём признакам

Первый признак, по которому легко узнать грибной лес, — наличие деревьев-партнёров: грибы образуют симбиоз с корнями определённых пород, поэтому для средней полосы обязательны берёза (для подберёзовиков), осина (подосиновики) или сосна и ель (белые грибы, рыжики).

Источник: RT на русском

Первый признак, по которому легко узнать грибной лес, — наличие деревьев-партнёров: грибы образуют симбиоз с корнями определённых пород, поэтому для средней полосы обязательны берёза (для подберёзовиков), осина (подосиновики) или сосна и ель (белые грибы, рыжики).

Об этом в беседе с RT рассказала доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

«Если в лесу преобладают только липа, клён или дуб без примеси хвойных и мелколиственных пород, грибов не будет. Второй признак — возраст массива и свет. Идеальный вариант — лес в возрасте 20—50 лет: к этому времени у деревьев вырастают уже мощные кроны, которые создают необходимую для роста грибов тень», — добавила специалист.

Третий — правильный лесной ковёр, отметила эксперт.

«Грибы не растут в высокой траве или малине. Наиболее благоприятная почва — мох-сфагнум, черничник, брусничник и старая хвоя слоем 3—7 см. Белый гриб — самый капризный, ему нужен взрослый лес с мощным слоем хвои. Рядом с ним всегда растут красные мухоморы, папоротник-орляк, марьянник дубравный (иван-да-марья) и кусты вереска. Искать белые следует на сухих буграх и южных склонах оврагов — вода там не застаивается, но верхний слой почвы остаётся влажным», — посоветовала эксперт.

Трубчатые грибы редко растут поодиночке, пояснила биолог.

По мнению Слынько, необходимо медленно, раздвигая траву руками, описывать спираль радиусом 3—5 м вокруг первой находки.

«Чаще всего семья прячется во мху или под ближайшим папоротником. Учитывайте эффект края: проверяйте южные кромки тропинок, границы тени и света, основания муравейников и особенно выворотни корней ёлок, под которыми любят прятаться белые», — заключила она.

Ранее россиян предупредили, что ждёт за сбор охраняемых грибов и ягод.