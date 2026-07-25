Биолог Слынько: грибной лес можно узнать по трём признакам

Первый признак, по которому легко узнать грибной лес, — наличие деревьев-партнёров: грибы образуют симбиоз с корнями определённых пород, поэтому для средней полосы обязательны берёза (для подберёзовиков), осина (подосиновики) или сосна и ель (белые грибы, рыжики).
Об этом в беседе с RT рассказала доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.
«Если в лесу преобладают только липа, клён или дуб без примеси хвойных и мелколиственных пород, грибов не будет. Второй признак — возраст массива и свет. Идеальный вариант — лес в возрасте 20—50 лет: к этому времени у деревьев вырастают уже мощные кроны, которые создают необходимую для роста грибов тень», — добавила специалист.
Третий — правильный лесной ковёр, отметила эксперт.
«Грибы не растут в высокой траве или малине. Наиболее благоприятная почва — мох-сфагнум, черничник, брусничник и старая хвоя слоем 3—7 см. Белый гриб — самый капризный, ему нужен взрослый лес с мощным слоем хвои. Рядом с ним всегда растут красные мухоморы, папоротник-орляк, марьянник дубравный (иван-да-марья) и кусты вереска. Искать белые следует на сухих буграх и южных склонах оврагов — вода там не застаивается, но верхний слой почвы остаётся влажным», — посоветовала эксперт.
Трубчатые грибы редко растут поодиночке, пояснила биолог.
По мнению Слынько, необходимо медленно, раздвигая траву руками, описывать спираль радиусом 3—5 м вокруг первой находки.
«Чаще всего семья прячется во мху или под ближайшим папоротником. Учитывайте эффект края: проверяйте южные кромки тропинок, границы тени и света, основания муравейников и особенно выворотни корней ёлок, под которыми любят прятаться белые», — заключила она.
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