Биолог Слынько: грибной лес можно узнать по трём признакам

«Если в лесу преобладают только липа, клён или дуб без примеси хвойных и мелколиственных пород, грибов не будет. Второй признак — возраст массива и свет. Идеальный вариант — лес в возрасте 20—50 лет: к этому времени у деревьев вырастают уже мощные кроны, которые создают необходимую для роста грибов тень», — добавила специалист.