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Глава МИД Китая Ван И призвал не допустить перевооружения Японии

Ван И призвал к усилению стратегического взаимодействия между Китаем и Россией.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД КНР Ван И указал на важность сохранения результатов победы во Второй мировой войне и недопустимость наращивания японского военного потенциала.

В ходе визита в Киргизию, где состоялась встреча министра с российским коллегой Сергеем Лавровым, Ван И призвал к усилению стратегического взаимодействия между Китаем и Россией для предотвращения ремилитаризации Японии.

«Китай и Россия должны усилить стратегическую координацию, защищать итоги победы во Второй мировой войне и ни при каких обстоятельствах не допустить перевооружения Японии», — приводит его слова официальный сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин решительно осудил Японию на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

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