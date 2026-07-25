Глава МИД Китая Ван И призвал не допустить перевооружения Японии

Глава МИД КНР Ван И указал на важность сохранения результатов победы во Второй мировой войне и недопустимость наращивания японского военного потенциала.
В ходе визита в Киргизию, где состоялась встреча министра с российским коллегой Сергеем Лавровым, Ван И призвал к усилению стратегического взаимодействия между Китаем и Россией для предотвращения ремилитаризации Японии.
«Китай и Россия должны усилить стратегическую координацию, защищать итоги победы во Второй мировой войне и ни при каких обстоятельствах не допустить перевооружения Японии», — приводит его слова официальный сайт внешнеполитического ведомства КНР.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин решительно осудил Японию на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.