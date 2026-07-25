Трамп пошутил о четвёртом президентском сроке

Американский лидер Дональд Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома пошутил о четвёртом президентском сроке.
«Я победил трижды, теперь сделаю это ещё раз», — пошутил он, надев красную кепку с надписью «Трамп 2028».
Ранее в Axios писали, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс укрепляет свои позиции в качестве возможного преемника Трампа на президентских выборах 2028 года.
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