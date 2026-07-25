Боец Каспер рассказал об уничтожении дронов ВСУ расчетами БПЛА в небе ДНР

«Если поступает команда, так как они (украинские БПЛА- ТАСС) летят в разное время, мы уже в заранее подготовленное (загруженное — прим. ТАСС) оборудование загружаемся сами в эту машину, выезжаем, выставляемся в течение двух минут и отрабатываем по противнику», — сказал Каспер.