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Боец Каспер рассказал об уничтожении дронов ВСУ расчетами БПЛА в небе ДНР

Военнослужащий добавил, что ударные и разведывательные беспилотники противника поражаются круглосуточно на разных высотах в небе с малой и большой скоростью.

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Мобильные расчеты БПЛА ЦСН «Барс-Сармат» в составе Южной группировки войск круглосуточно уничтожают разведывательные и ударные дроны ВСУ в небе ДНР, выезжая на перехват по команде и развертывая оборудование за две минуты. Об сообщил ТАСС оператор БПЛА с позывным Каспер.

«Если поступает команда, так как они (украинские БПЛА- ТАСС) летят в разное время, мы уже в заранее подготовленное (загруженное — прим. ТАСС) оборудование загружаемся сами в эту машину, выезжаем, выставляемся в течение двух минут и отрабатываем по противнику», — сказал Каспер.

Он пояснил, что ударные и разведывательные дроны противника уничтожаются круглосуточно на разных высотах в небе с малой и большой скоростью.

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