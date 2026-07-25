Боец Каспер рассказал об уничтожении дронов ВСУ расчетами БПЛА в небе ДНР

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Мобильные расчеты БПЛА ЦСН «Барс-Сармат» в составе Южной группировки войск круглосуточно уничтожают разведывательные и ударные дроны ВСУ в небе ДНР, выезжая на перехват по команде и развертывая оборудование за две минуты. Об сообщил ТАСС оператор БПЛА с позывным Каспер.
«Если поступает команда, так как они (украинские БПЛА- ТАСС) летят в разное время, мы уже в заранее подготовленное (загруженное — прим. ТАСС) оборудование загружаемся сами в эту машину, выезжаем, выставляемся в течение двух минут и отрабатываем по противнику», — сказал Каспер.
Он пояснил, что ударные и разведывательные дроны противника уничтожаются круглосуточно на разных высотах в небе с малой и большой скоростью.