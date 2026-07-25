Трамп пошутил о бронежилете: прибавляет 9 кг, лучше смерть

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме объяснил, почему не испытывает желания надевать бронежилет. По его словам, средство индивидуальной защиты визуально прибавляет около девять килограммов веса, и некоторым людям это мешает настолько, что они готовы рискнуть жизнью, лишь бы не выглядеть полнее.
Свою шутку американский лидер озвучил 24 июля на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Мероприятие изначально планировалось на апрель, однако было перенесено из-за инцидента со стрельбой в конце месяца, когда на Трампа было совершено покушение.
Трамп признался, что, когда ему предложили надеть бронежилет, он поинтересовался, уверены ли в этом окружающие, и заявил, что не станет его носить. Этот эпизод прозвучал в его выступлении перед журналистами.
Напомним, прием должен был пройти 25 апреля в гостинице Washington Hilton. Тогда мероприятие прервали из-за выстрелов. В результате пострадал охранник Секретной службы. Стрелявшего задержали. Им оказался 31-летний Коул Томас Аллен, который заранее арендовал номер в той же гостинице и пронес туда оружие. Ему предъявлены обвинения, включая попытку покушения на президента.
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